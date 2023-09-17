NASA'nın uzay aracı ay depremlerine yol açabilir. İlk kez tespit edildi

NASA'nın Ay yüzeyinde bıraktığı Apollo 17 uzay aracıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda "Ay depremleri" diye bilinen küçük sarsıntılara neden olabileceği ifade edildi.

NASA'nın uzay aracı ay depremlerine yol açabilir. İlk kez tespit edildi

ABD, 1969'da Apollo 11'le ilk astronotlarını Ay'a göndermişti. Böylece Neil Armstrong, Ay'ın yüzeyine ayak basan ilk insan olmuştu.

Astronotlar, Ay'da bulunan kayalardan ve tozlardan örnek toplamış ve 12 Temmuz 1969'da NASA'nın başlattığı Apollo Programı kapsamında "Apollo 11" misyonuyla 12 kişi Ay yüzeyine inmişti. Apollo Ay Programı, "Apollo 17" misyonuyla 1972'de son bulmuştu.

İLGİNÇ VERİLER ÇIKTI

CNN'nin haberine göre bilim insanları, on yıllardır ilk kez Ay yüzeyinde terk edilmiş Apollo 17'nin verilerini yeniden inceledi.

SİSMİK AKTİVİTELER İLK KEZ SAPTANDI

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Francesco Civilini liderliğinde yapılan araştırmada yapay zeka kullanıldı. Modern algoritmalarla incelenen verilerin analizinde Ay'daki daha önce bilinmeyen sismik aktiviteler ilk kez saptandı.

'AY DEPREMİ' OLUŞABİLİR

Çalışmada Ay yüzeyinin soğuk ve sıcak havaya göre genişleyip daraldığı belirtilerek, Ay depremlerini kaydeden cihazlardan birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Apollo 17'nin iniş modülünden yayılan hafif sarsıntılar tespit edildi.

"Ani termal Ay depremi" adı verilen belirli bir tür Ay depreminin doğal kaynaklardan değil yakındaki uzay aracının ısınması ve soğumasından kaynaklandığı sonucuna varıldı.

TERMAL AY DEPREMLERİNDEN FARKLI

Araştırmada bu sarsıntıların, aniden ortaya çıkan termal Ay depremlerinden farklı olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, NASA ve partnerlerinin Ay yüzeyinde kalıcı üs inşa etmesinin Ay depremlerini anlamanın gelecekteki keşifler için önemli olacağına inanıyor.

Öte yandan araştırma, "Journal of Geophysical Research: Planets" adlı dergide yayımlandı.

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