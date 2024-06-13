Ndombele yıkıldı

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Ndombele'nin Galatasaray'daki mevcut kiralık döneminin 30 Haziran'da sona ermesinin ardından Tottenham ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedileceği belirtildi.

Ndombele, Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 5'i ilk 11'de olmak üzere 26 maçta forma giydi.

Fransız futbolcu, son 2 sezonda kiralandığı takımlardan Napoli'de 2022-23 sezonunda, Galatasaray'da da 2023-24 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı.

Ndombele, Fransa Milli Takımı formasıyla da 7 maça çıktı.