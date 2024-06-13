Ndombele yıkıldı

Kaynak: AA
Ndombele yıkıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetme kararı aldığını duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Ndombele'nin Galatasaray'daki mevcut kiralık döneminin 30 Haziran'da sona ermesinin ardından Tottenham ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedileceği belirtildi.

Ndombele, Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 5'i ilk 11'de olmak üzere 26 maçta forma giydi.

Fransız futbolcu, son 2 sezonda kiralandığı takımlardan Napoli'de 2022-23 sezonunda, Galatasaray'da da 2023-24 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı.

Ndombele, Fransa Milli Takımı formasıyla da 7 maça çıktı.

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