Ndombele'nin Galatasaray kararı belli oldu

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Tanguy Ndombele forma şansı bulamıyordu.

Takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Fransız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ve Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sabah gazetesinin haberine göre Ndombele yapılan toplantıda, "Devre arasında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Kendimi göstereceğim ve takımda kalacağım" ifadelerini kullandı.

Bu görüşme sonrası milli arada takımın en çalışkan ismi olan Tanguy Ndombele beslenmesine dikkat ederek iki haftada 3 buçuk kilo verdi ve 81'e ulaşıp neredeyse ideal kilosuna kavuştu.

Ndombele ödülünü Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayarak aldı. Fransız futbolcu ortaya koyduğu performansla geçer not aldı.

Transferin son gününde Tottenham Hotspur'dan kiralanan Tanguy Ndombele'nin 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da Galatasaray'da.