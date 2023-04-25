Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu asker kurtardı. Herkes bunu mutlaka öğrenmeli

Malatya'da, çadır kentte nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki Burak Taşdemir, vatandaşlara yardım malzemesi dağıtırken nöbetçi olan asker tarafından "Heimlich manevrası" ile kurtarıldı.

Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu asker kurtardı. Herkes bunu mutlaka öğrenmeli

Mişmiş Park Fuar Alanı'ndaki çadır kentte 2. Ordu Komutanlığına bağlı İstihkam Alayı'nda görevli Uzman Çavuş Serkan Doğan, nöbetçi olduğu akşam arkadaşlarıyla vatandaşlara yardım malzemesi dağıtıyordu. O sırada anne Nimet Taşdemir, nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki oğlu Burak ile malzeme dağıtılan alana yardım için geldi.

Uzman Cavuş Doğan, Burak Taşdemir'i şoka giren annesinden alarak müdahale etti. Çocuğa "Heimlich manevrası" uygulayan Doğan, Burak'ın nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı.

Doğan, müdahalesinin ardından Taşdemir'in nefes yolunu kontrol edip annesine teslim etti.

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag4.jpg

"KUCAĞIMA ALDIM BURAYA KOŞTUM"

Çadırda eşi ve 4 çocuğu ile yaşayan anne Nimet Taşdemir, oğlunun şekeri çiğnemeden yuttuğunu söyledi.

Akrabalarının çocuğun kusmaya çalıştığını fark ettiğini anlatan Taşdemir, "Ondan sonra bir baktım ki kalabalık çadıra sesleniyor. Sonra çıktım ki ne göreyim? Çocuğumun gözleri böyle yukarı dikilmiş. 'Burak' diyorum ses vermiyor, ondan sonra hemen kucağıma aldım buraya koştum." diye konuştu.

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag3.jpg

"O ANDA ÇOK KORKTUM"

Taşdemir, askerlerin oğluna hemen müdahale ettiğini bildirerek, "O anda çok korktum. Çünkü gözlerini tavana diktiği görünce o kadar korktum ki. Yani direkt dedim ki olsa olsa askerler kurtarır. Zaten bir şey olunca hemen askerlere koşuyorum sağ olsunlar. Allah askerimizden, devletimizden razı olsun. Başımızdan eksik etmesinler." dedi.

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag5.jpg

"ASKER OLMASAYDI BU DAHA KÖTÜ OLURDU"

Müdahalenin ardından komutanların da sevindiğini aktaran Taşdemir, "Buraya geldiler, çocuğu ve beni gördüler, konuştuk. Teşekkür ederiz, Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde zaten bu süreci rahat bir şekilde atlattık. Asker olmasaydı bu daha kötü olurdu." diye konuştu.

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag6.jpg

"O ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI"

Askerin çocuğa müdahale edişi, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag.jpg

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag1.jpg

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag2.jpg

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag7.jpg

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag8.jpg

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag9.jpg

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag10.jpg

nefes-borusuna-seker-kacan-depremzede-cocugu-nobetci-askerin-heimlich-manevrasi-kurtardi-yenicag11.jpg

(Kaynak: AA)

(Kaynak: AA)

İlgili Haberler
Herkes izledi o hamleyi yaptı. Trafik polisi hayat kurtardı
Heimlich manevrası ile yaşlı adamın hayatını kurtardı
Soluk borusuna sakız kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı
Saniye saniye kaydedildi. Nefes borusuna sakız kaçan çocuk böyle kurtarıldı
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi Dünya
ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi
Amasra'da eşini kaybeden kadın feryat etti: Üç yetimim var, 5 dakika getir babasını. Trilyon mu istiyorsun vereyim Güncel
Amasra'da eşini kaybeden kadın feryat etti: Üç yetimim var, 5 dakika getir babasını. Trilyon mu istiyorsun vereyim
Fransa'da göstericiler Macron'un maketini yaktı Dünya
Fransa'da göstericiler Macron'un maketini yaktı
Süper Lig'de tarihe geçen hafta Spor
Süper Lig'de tarihe geçen hafta
Bihter filminin setinden yeni fotoğraf Magazin
Bihter filminin setinden yeni fotoğraf
Camideki yardım kumbarasından para çalan 2 kişi tutuklandı Yaşam
Camideki yardım kumbarasından para çalan 2 kişi tutuklandı
ABD'de tüketicilerin güven endeksinde düşüş Ekonomi
ABD'de tüketicilerin güven endeksinde düşüş