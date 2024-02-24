Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular tespit edildi

Kaynak: AA
Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular tespit edildi
Gök bilimciler, Neptün ve Uranüs etrafında daha önce bilinmeyen uydular tespit etti.

Şili ve Hawaii’deki teleskoplar tarafından Güneş sisteminde daha önce bilinmeyen uydular keşfedildi.

Gök bilimciler, Neptün'ün etrafında dönen 2 uydu ve Uranüs'ün etrafında da bir küçük uydu olduğunu ortaya çıkardı.

Uluslararası Astronomi Birliği böylece, Neptün'ün uydu sayısının 16'ya, Uranüs'ün ise 28'e yükseldiğini duyurdu.

"KÜÇÜK UYDU NEPTÜN'ÜN ETRAFINDA BİR TURU YAKLAŞIK 27 YILDA TAMAMLIYOR"

Carnegie Bilim Enstitüsü’nden gök bilimci Scott Sheppard, Neptün'ün küçük uydusunun bir turu yaklaşık 27 yılda tamamladığını söyledi.

Sheppard, henüz keşfedilmemiş çok sayıda küçük uydular olabileceğini de öne sürdü.

Çapının 8 kilometre olduğu tahmin edilen Uranüs'ün yeni uydusunun ise muhtemelen gezegenin uyduları arasında en küçüğü olabileceği kaydediliyor.

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