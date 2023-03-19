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Nesli tükenmekte olan hayvan telef olmuş halde bulundu

Batman'da, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, kara yolunda ölü bulundu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 21:25
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Nesli tükenen hayvan telef oldu

Nesli tükenmekte olan hayvan telef olmuş halde bulundu
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Batman Gercüş'ün Akyar köyü mevkiindeki kara yolunda nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, ölü olarak bulundu.

Sırtlanı fark eden İhsan Öner, Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şubesi ekiplerine haber verdi. Sırtlanın araç çarpması sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

Yolun ortasında köpeğe benzer bir hayvan gördüklerini anlatan İhsan Öner, "Kazaya sebebiyet çıkarmaması için yol kenarına çektik. Baktık ki; köpek değili çizgili sırtlan. Sürücülerden ricamız; biraz daha dikkatli araç kullanmaları. Böyle nesli tükenen hayvanlara yazık oluyor" dedi. (DHA)

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