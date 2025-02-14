Nesli tükenme tehdidi altında olan vaşak kameraya yakalandı

Kaynak: İHA
Nesli tükenme tehdidi altında olan vaşak kameraya yakalandı

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameraları, nesli tükenme tehdidi altında olan vaşak, yaban domuzları ve yaban tavşanları görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen izleme faaliyetleri kapsamında doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.

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Görüntülerde, Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan vaşağın doğal ortamında avlanırken ve hareket halindeyken kaydedildiği görüldü.

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Bunun yanı sıra yaban domuzları ve yaban tavşanları da fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlarla elde edilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini ortaya koydu.

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