Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan ölü bulundu

Kaynak: İHA
Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan ölü bulundu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde uzatma ağları sebebiyle vücudunda ağır yaralar olan ve popülasyonu tehlike altında olan ölü bir yeşil deniz kaplumbağası bulundu.

Deniz ekosistemi için oldukça önemli olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarının en yoğun yuvalama yerlerinden biri olan Manavgat Sorgun-Side kıyılarını araştırmak için 7/24 çalışma yapan DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği ekipleri tarafından Manavgat'a oldukça nadir yuvalayan ve ölü olarak kıyıya vuran bir yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) bulundu.

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Deniz çayırlarını tüketerek balık türlerine yeni yumurtlama alanları açması nedeniyle deniz ekolojisi ve biyolojisine oldukça faydalı olan chelonia mydas türü deniz kaplumbağası Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından popülasyonu büyük tehlike altında olarak kabul ediliyor.

Akdeniz havzasında yumurtlama dönemine giren olgun dişi sayısının yalnızca 500 ile bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

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