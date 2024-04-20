Netanyahu, Alman Dışişleri Bakanı'yla telefonda tartıştı

Hebrew Channel 13'ten alınan bilgilere göre Alman bakan Baerbock, Netanyahu'ya Gazze'de kıtlığın yaygın olduğunu belirtmesiyle konuşma oldukça gergin bir hal aldı.

Baerbock'un sözlerinden sonra Netanyahu "Gazze'de kıtlık falan yok. Pazarlardaki ve deniz kıyısındaki insan manzaralarına bakın" şeklinde ve oldukça sert bir ses tonuyla cevap vermesi üzerine Bakan Baerbock "Gazze'de sahada olan doktorlarımızın ve hatta uluslararası basının doğruyu söylemediğini mi iddia ediyorsunuz?" karşılığını verdi.

Bakan ayrıca telefonunda açlık fotoğraflarını görebildiğini, eğer sözlerine sadıksa kendisinin gidip Gazze'de bahsettiği görüntüleri fotoğraflayarak kendisine göstermesini tavsiye ettikten sonra Filistin'deki kıtlığı gösteren bazı fotoğrafları paylaştı. Netanyahu buna karşılık "Gerçek dışı fotoğraflar göstermekten vazgeç!" diyerek çıkıştı ve "Biz hayali bir gerçekliğin uydurma görüntülerini üreten Naziler gibi değiliz!" yanıtını verdi. Aktarılan bilgiye göre Alman bakan ve İsrail başkanının bağrışmaları odalarının dışından dahi duyuldu.

Ne ilginçtir ki Almanya, insan hakları örgütlerinin artan baskılarına rağmen Gazze'de soykırım yaptığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'e, Avrupa'da en büyük silah desteğini sağlayan ülke konumunda olmaya devam ediyor.