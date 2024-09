Netflix, The Witcher'ın beklenen fragmanı yayınladı

Netflix, Geeked Week 2024 şerefine, popüler The Witcher evreninde geçen yeni animasyon filmi The Witcher: Sirens of the Deep için özel bir klip yayınladı. Klipte, Geralt'ı seslendiren Doug Cockle ve Jaskier karakterine hayat veren Joey Batey öne çıkıyor. İkili, bir ateşin etrafında otururken, Jaskier’in Geralt’a olan tavsiyeleri dikkat çekiyor. Jaskier, Geralt'ın Essi adında bir karakterle ilişki kurabileceğini öne sürerken, Geralt bu konuyu geçiştirmeye çalışıyor ve Jaskier’e biraz dinlenmesini öneriyor. Jaskier ise Geralt’a, kalbini açmasının başka insanlarla bağlantı kurmanın o kadar da korkutucu olmadığını söylüyor.

Filmde, Essi rolünde Christina Wren ve Vengerberg'li Yennefer rolünde Anya Chalotra gibi isimler yer alıyor. The Witcher: Sirens of the Deep, bir sahil köyündeki saldırıları araştırmak için görevlendirilen Geralt'ın öyküsünü anlatıyor. Geralt, insanlar ve deniz insanları arasındaki uzun süreli çatışmanın ortasında kalıyor. Netflix’in açıklamasına göre, Geralt, "iki krallık arasındaki düşmanlıklar tam kapsamlı bir savaşa dönüşmeden önce gizemi çözmek için eski ve yeni arkadaşlarına güvenmek zorunda kalacak."

Film, The Witcher dizisinin 1. sezonunun beşinci ve altıncı bölümleri arasında geçiyor ve Andrzej Sapkowski’nin A Little Sacrifice adlı kısa öyküsünden uyarlandı. Kang Hei Chul, senaryosunu Mike Ostrowski ve Rae Benjamin’in yazdığı The Witcher: Sirens of the Deep'i yönetirken, showrunner Lauren Schmidt Hissrich yapımcı olarak görev alıyor ve Sapkowski yaratıcı danışman olarak projede yer alıyor. F

ilm, 2021’de yayınlanan The Witcher: Nightmare of the Wolf'un ardından The Witcher evrenindeki ikinci animasyon filmi olacak.

The Witcher: Sirens of the Deep, 11 Şubat 2025 tarihinde Netflix’te izleyicilerle buluşacak.