Netflix'e oyun geliyor. 11 oyun belirlendi

Geçen yıl oyun sektörüne büyük bir adım atan ve özellikle mobil oyunlarıyla dikkatleri üzerine çeken Netflix Games, artık neredeyse herkesin radarında. Bünyesinde yaklaşık 100 oyun barındıran platform, Grand Theft Auto: The Trilogy ile birçok oyuncuyu cezbetmişti.

Şimdi ise yeni oyunlarıyla karşımızda. Netflix, kütüphanesini 11 yeni oyunla genişletmeyi hedefliyor ve bu adım, daha büyük kitlelere ulaşma potansiyeli taşıyor.

İşte Netflix Games'e eklenecek olan oyunlar:

Netflix, yeni oyunlarını duyurmak ve fragmanlarını paylaşmak için YouTube'da bir dizi video yayınladı.

- Cozy Grove: Camp Spirit – 25 Haziran'da geliyor.

- The Dragon Prince: Xadia – 30 Temmuz'da geliyor.

- Too Hot To Handle 3 – 18 Temmuz'da geliyor.

- Netflix Stories: Perfect Match – 6 Haziran'da geliyor.

- Harmonium: The Musical

- Tales of the Shire

- Don’t Starve Together

- Rotwood

- Lab Rat

- Netflix Stories: Selling Sunset

- Netflix Stories: Emily in Paris

Netflix, oyun sektöründe daha fazla varlık göstermeyi amaçlayan büyük bir yatırım yapmıştır. Şu anda platformda bulunan bazı oyunlar ise şunlardır:

- Oxenfree II: Lost Signals

- The Queen’s Gambit Chess

- Sonic Prime Dash

- Shovel Knight Pocket Dungeon

- Bloons TD 6

- Twelve Minutes

- Spiritfarer

- Moonlighter

- Into the Breach

- Exploding Kittens