Warner Bros Discovery, Netflix’in çoğunluğu nakit içeren teklifi dahil olmak üzere ikinci bir teklif turu aldı. Konuya yakın bir kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada, müzayedenin önümüzdeki günlerde veya haftalarda sonuçlanabileceğini belirtti.

Kaynağa göre, Paramount Skydance, Comcast ve Netflix hafta sonu boyunca Warner Bros’un tamamı veya bir kısmı için geliştirilmiş teklifler üzerinde çalıştı.

TEKLİFLER KESİN DEĞİL

Kaynağın aktardığına göre, teklifler bağlayıcı nitelikte olup, koşullar sağlanırsa yönetim kurulunun anlaşmayı hızlı bir şekilde onaylama imkanı bulunuyor. Ancak teklifler henüz nihai olarak nitelendirilmiyor. Netflix ve Warner Bros Discovery konuyla ilgili yorum yapmadı. Bloomberg News gelişmeyi ilk olarak duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta Warner Bros, Paramount Skydance, Comcast ve Netflix’in verdiği ön alım tekliflerinin ardından teklif sahiplerinden 1 Aralık’a kadar geliştirilmiş teklifler sunmalarını istemişti. Reuters, Warner Bros Discovery yönetim kurulunun, şirket için hisse başına 24 dolar değer biçilmişti. Bu durumla birlikte şirketin değerinin 60 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Paramount’un çoğunluğu nakit teklifini reddettiğini ve stüdyo için stratejik seçenekleri değerlendireceklerini kamuoyuna açıkladığını özel olarak duyurmuştu.

Comcast ve Netflix yalnızca Warner Bros. stüdyoları ve HBO Max yayıncılık hizmetiyle ilgileniyor. Tekliflerinden biri kabul edilirse, Warner Bros. kablo kanallarını ve Discovery Global'ı ayrı bir şirkete dönüştürme planlarına devam edecek. Şirketin bölünme planının gelecek yılın ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor.