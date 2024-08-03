Nevşehir Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye'nin uluslararası marka değerini artırmayı amaçlayan festival, bu yıl 16 şehirde gerçekleştiriliyor ve Nevşehir festivalin yedinci durağı oldu.

Festivalin açılış töreni, Kapadokya Üniversitesi'nin Ürgüp ilçesindeki kampüsünde yapıldı. Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Katılımcılar, "Eskizden Piksele" adlı dijital sergi ile Naci El-Ali'nin "Hanzala" karikatür sergisini gezdi. Etkinlikte ayrıca animatörlerin sunduğu gösteriler de yapıldı.

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, gazetecilere festivalin Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yazgı, "Nevşehir'de 40 farklı noktada 500 etkinlik düzenleyecek ve yaklaşık 1000 sanatçımız gastronomi, konser ve kültür-sanat alanında çeşitli programlar sunacak. Turizmde büyük hedeflerimiz var ve yıl sonuna kadar 60 milyon turist hedefimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu tür festivaller, bu hedeflere ulaşmamızda önemli bir rol oynuyor. İstanbul'dan uçağa bindiğimde, koltukların çoğu doluydu ve yolcuların büyük bir kısmı yabancıydı, festival hakkında bilgi sahibiydiler. Bu durum bizim için çok önemli ve Avrupa Festivaller Birliği'nden de övgü aldık. Bu kadar kapsamlı ve detaylı festivaller dünyada nadir bulunuyor" şeklinde konuştu.