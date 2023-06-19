Nevşin Mengü'nün ‘orgazm’ gafı olay oldu

Haber spikeri Nevşin Mengü, İbrahim Selim’in Youtube kanalı için hazırladığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” programının konuğu oldu.

Nevşin Mengü programda CNN Türk’te yaptığı “orgazm” gafını anlattı.

“Bir siyasetçi çoklu organ yetmezliğinden vefat etmişti. Ben de yanlışlıkla çoklu orgazm yetmezliği dedim” ifadelerini kullanan Mengü’nün o anları çok konuşulmuştu.

Eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin’in ölüm haberini sunmak isterken gafı yapan Mengü’nun o anları bu açıklamasının ardından yeniden gündem oldu.