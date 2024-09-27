New York Belediye Başkanına rüşvet skandalına THY'nin de adı karıştı

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında rüşvet aldığı öne sürülerek ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin hazırladığı iddianamede, Türk Hava Yolları'nın da adı geçti. Adams'ın THY'den avantaj sağladığı iddialar arasında yer aldı. Rakamın ise 123 Milyon dolar olduğu iddialar arasında.

Bölge Mahkemesi'nin hazırladığı iddianamede, THY'den ücretsiz veya indirimli uçak biletleri aldığı öne sürülüyor. Bu seyahatlarda Adams'ın Çin, Sri Lanka, Hindistan, Macaristan ve Türkiye’nin de bulunduğu farklı destinasyonlara gittiği iddia edildi.

Amerikan basınındaki haberlerde, Adams'ın THY'den lüks konaklamalar, şık restoranlarda ücretsiz yemekler imkanı gibi avantajlar sağladığı iddialar arasında.

İddianamede yer alan “Türk Yetkili” olarak tanımlanan isimsiz bir üst düzey Türk diplomat ve diğer Türklerin lüks hizmetler sunduğu belirtildi.

Adams'ın 2016 yılında "Ev içi parnteri" Hindistan seyahat ettiği belirtilirken, önce 2.286 dolara ekonomik sınıf bilet aldığı ancak seyahetten iki gün önce ücretsiz olarak business classa çevrildiği öne sürüldü. Bunun da iddianamede yer alan rakama göre 15 bin dolar olduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı Adams'in bir yakını ve personeliyle Temmuz ve Ağustos 2017’de Fransa, Türkiye, Sri Lanka ve Çin'e seyahat ettiği ifade edilen iddianamede, bu seyahatlerde 35 bin dolar avantaj sağladığı öne sürüldü.

İddialar arasında Ekim 2017’de Adams ve bir çalışanı, THY'den ücretsiz olarak 16.000 dolar değerinde business class biletler yer aldı. New York Belediye Başkanı Adams'ın seyehat avantajlarını yasal olarak bildirmesi gerektiği halde hiçbir form doldurmadığı belirtildi.