New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,44 azalışla 41.956,34 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,66 azalarak 5.775,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kayıpla 18.427,31 puana geriledi.

ABD'de makroekonomik veriler ve şirket bilançolarından alınan sinyaller yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile tahminlerin hafif üzerinde arttı.

New York borsası yatay seyirle açıldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Ekim ile biten haftada 216 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Kurumsal tarafta da şirketlerin finansal sonuçları piyasaların odağında bulunurken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Microsoft'un hisseleri, şirketin karı ve gelirinin beklentileri aşmasına karşın yapay zeka harcamalarının artacağını ve bulut işinde büyümenin yavaşlayacağını öngörmesi sonrası yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Meta'nın hisseleri de kullanıcı sayılarının beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka ile ilgili altyapı harcamalarında hızlanma beklendiğini bildirmesinin ardından yüzde 1'e yakın geriledi.

Analistler, bugün de "Muhteşem 7'li" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden Apple ve Amazon'un bilançolarının takip edileceğini belirtti.