Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,37 artarak 45.922,98 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artışla 6.571,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 22.202,32 puana yükseldi.

Fed'in faiz indirimlerine dair belirsizliğin ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin etkisiyle dün düşüş kaydeden endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında toparlanma gösterdi.

New York Fed Başkanı John Williams'ın iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemesi piyasalardaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

İstihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise azaldığını belirten Williams, para politikasının ılımlı şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğünü aktardı.

Williams, "Dolayısıyla, politika duruşunu nötr aralığa daha da yaklaştırmak için federal fon oranı hedef aralığında yakın vadede ek bir ayarlama için hala alan görüyorum. Böylece iki hedefimizin gerçekleştirilmesi arasındaki denge korunabilir." ifadelerini kullandı.

New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70'in üzerine çıktı.