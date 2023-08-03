New York borsasında düşüş

New York borsası, ekonomik veriler ve tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle günü ekside kapattı.

KAYNAK: AA
New York borsasında düşüş

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Dow Jones endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 35.215,89 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 gerileyerek 4.501,89 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 düşerek 13.959,72 puana geriledi.

Ekonomik veriler karışık

Borsadaki düşüşte, açıklanan ekonomik verilerin karışık bir tablo çizmesi etkili oldu.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 6 bin artarak 227 bine çıktı. İşten çıkarmalar ise temmuz ayında 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD’de Fed’in enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ikinci çeyrekte yüzde 1,6 arttı.

Hizmet sektörü PMI verileri ise temmuz ayında düşüş göstermesine rağmen büyümeyi sürdürdü.

Tahvil getirileri yükseldi

Borsadaki satış baskısında, tahvil getirilerindeki yükseliş de rol oynadı.

ABD’de 10 yıllık hazine tahvili getirisi, yüzde 4,18’e kadar çıkarak 9 ayın zirvesini gördü.

Tahvil getirilerindeki artışın, Fed’in parasal genişlemeyi azaltacağı beklentisini güçlendirdiği belirtildi.

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