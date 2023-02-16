Randle'den James için şok itiraf: Eğlenceli olurdu

New York Knicks yıldızı Julius Randle, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James emekli olmadan önce kendisiyle All-Star maçında oynamak istediğini dile getirdi.

"ONUNLA BERABER OYNAMAK İSTİYORUM"

Randle, Lakers yıldızı kendisini kadrosuna alırsa LeBron ile aynı takımda oynamak istediğini söyledi: "Bron (James) ve PG (Paul George) ile hiç oynamamıştım. P ile arada konuşuruz ama LeBron ile hiç oynamışlığım yok. Yani o emekli olmadan önce beraber oynasak eğlenceli olurdu."

Randle ve James'in 2018 yazında Lakers'ta takım arkadaşı olması beklenmiş olsa da, Knicks yıldızı zamanında LA'den ayrılmak istemiş ve New Orleans Pelicans'a katılmıştı.