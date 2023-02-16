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Randle'den James için şok itiraf: Eğlenceli olurdu

Julius Randle, LeBron James ile beraber oynamak istediğini dile getirdi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:38
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New York'un yıldızından Lebron James'e övgü yağmuru

Randle'den James için şok itiraf: Eğlenceli olurdu
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New York Knicks yıldızı Julius Randle, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James emekli olmadan önce kendisiyle All-Star maçında oynamak istediğini dile getirdi.

"ONUNLA BERABER OYNAMAK İSTİYORUM"
Randle, Lakers yıldızı kendisini kadrosuna alırsa LeBron ile aynı takımda oynamak istediğini söyledi: "Bron (James) ve PG (Paul George) ile hiç oynamamıştım. P ile arada konuşuruz ama LeBron ile hiç oynamışlığım yok. Yani o emekli olmadan önce beraber oynasak eğlenceli olurdu."
Randle ve James'in 2018 yazında Lakers'ta takım arkadaşı olması beklenmiş olsa da, Knicks yıldızı zamanında LA'den ayrılmak istemiş ve New Orleans Pelicans'a katılmıştı.

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