Neymar geri döndü sandı! Avrupa Ligi yeni bir yıldızın doğuşuna şahitlik mi etti?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasın Tottenham, AZ Alkmaar'ıevinde ağırladı. İngiliz ekibi, Richarlison'un golüyle müsabakayı 1-0 kazanırken maça ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Mikey Moore damga vurdu.

88 dakika sahada kalan ve performansıyla tüm ilgiyi toplayan genç yetenek, takım arkadaşlarından da büyük övgü aldı.

"SOL KANATTA NEYMAR OYNUYOR SANDIM"

Karşılaşmanın ardından TNT Sports'a konuşan James Maddison, Mikey Moore için "45. dakikadan 65. dakikaya kadar sol kanatta Neymar oynuyor sandım. Harikaydı." şeklinde konuştu ve "Korkusuzca topu istedi. Genç ve yetenekli bir çocuk. Ona yardımcı olmak için yaşlı bir oyuncu olarak yanında olacağım. Sıkı çalışmaya devam etmesi önemli." diye ekleme yaptı.

"HARİKA BİR GENÇ OYUNCU"

Postecoglou ise karşılaşmanın ardından Mikey Moore için "Heyecan vericiydi. Moore'un her şeyi olduğu gibi kabul etme biçimini seviyorum. Her gün çok çalışıyor, gelişmek istiyor. Bunun uzun bir yolculuk olduğunu anlıyor. Onu nasıl ve ne zaman kullanacağımız konusunda çok dikkatli olmalıyız. Onu kadroya katmaktan korkmuyorum. O harika bir genç oyuncu ve kesinlikle daha fazlası gelecek. Bana en çok güven veren şey; her durumu nasıl idare ettiği. Maddison'ın onun hakkında söylediklerini duymasının yarın onu etkileyeceğini düşünmüyorum. Bizim için en önemli şey bu." şeklinde konuşarak genç oyuncuyu övdü.