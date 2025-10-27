Timaş Yayınları, her yıl toplumsal bir değeri odağına alarak gerçekleştirdiği kültürel etkinliklere bu yıl da “Nezaket Yılı” temasıyla devam etti.

Geçtiğimiz yılı “İyilik Yılı” ilan eden ve Türkiye genelinde binlerce çocuğun katılımıyla “İyilik Timleri” kurarak önemli bir farkındalık yaratan yayınevi, bu kez nezaket kavramını hem çocuklara hem yetişkinlere ilham verecek bir yaklaşımla gündeme taşıdı.

Yılın ilk büyük etkinliği Timaş Yayınları ana binasında gerçekleşti. Yazarların, sosyal medya içerik üreticilerinin, öğretmenlerin, ailelerin ve çocukların katıldığı etkinlikte, katılımcılar eğlenceli ve düşündürücü bir gün geçirdi.

Düzenlenen programda çocuklar, “Büyükbabamın Kocaman Denizi” adlı tiyatro gösterisiyle keyifli anlar yaşadı. Açılış konuşmaları ve belgesel gösteriminin ardından ziyaretçiler, “nezaket” temasını oyun, sanat ve paylaşım alanlarında deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik alanında oluşturulan Boyama Alanı ve Nezaket Koridoru Oyunları yoğun ilgi gördü. Diyalog Müzesi iş birliğiyle hayata geçirilen Nezaket Kahvesi köşesinde ise “askıda kahve” uygulaması ve işaret diliyle sipariş deneyimi gerçekleştirildi. Çocuklar, Nezaket Postacısı etkinliğinde sevdiklerine mektuplar gönderirken; Nezaket Haritası, Masa Oyunları Köşesi ve Kitap Kumbarası, gün boyu ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. “Mark sistemiyle” yürütülen Pamuk Şeker ve Mısır Arabaları, çocuklara paylaşmanın keyfini yaşattı.

PROF. DR. NEVZAT TARHAN’DAN AİLEDE NEZAKET DERSİ

Günün en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın “Ailede Nezaketin Önemi” başlıklı söyleşisi oldu. Tarhan konuşmasında aile içi ilişkilerde empati, sevgi ve saygının psikolojik temeline dikkat çekti.

“Nezaket sadece bir davranış değil, toplumun ruh sağlığını koruyan bir değerdir” diyen Tarhan, ebeveynlerin çocuklarına nezaketi öğretirken rol model olma sorumluluğuna vurgu yaptı. “Hem çocuğa hem de birbirlerine karşı davranışları, çocuğun erken yaşlarda nezaketi öğrenmesi ya da öğrenememesine yol açar” ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonrası gerçekleşen “Nezaket Kahramanları” ödül töreninde, yıl boyunca çocuklarla yürütülen projelere katkı sağlayan isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Etkinlik, Ebru Kapaklıkaya’nın çocuk konseriyle coşkulu bir şekilde sona erdi.

“NEZAKET BİR KÜLTÜRDÜR”

Timaş Yayınları, “Nezaket Yılı” kapsamında yıl boyunca Türkiye genelinde okul etkinlikleri, söyleşiler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeye devam edeceğini duyurdu.

Yayınevi yetkileri, bu temanın yalnızca bir yayıncılık faaliyeti değil, “çocuklarda karakter inşası ve toplumsal farkındalık oluşturma çabası” olduğunun altını çizdi.