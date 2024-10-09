NHL’in 107. sezonu başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
NHL’in 107. sezonu başladı

NHL’in 107. sezonu başladı ve yeni katılan Juta takımı ilk maçında Chicago Blackhawks’ı 5:2 mağlup etti. Florida Panthers ise geçen sezon kazandığı Stanley Kupası’nın ardından yeni sezona Boston Bruins karşısında aldığı 6:4’lük galibiyetle hızlı bir başlangıç yaptı.

Dünyanın en prestijli hokey ligi NHL'in 107. sezonu başladı. Bu sezonun dikkat çeken olayı, NHL'e katılan yeni takım Juta oldu. Juta, ilk maçında Chicago Blackhawks’ı 5:2'lik skorla mağlup ederek lige hızlı bir giriş yaptı. Juta’nın galibiyet golcüleri Gunter (iki gol), Keller, Hayton ve Krause oldu. Chicago’nun gollerini ise Teravainen ve Foligno kaydetti. Genç yıldız Connor Bedard ise iki asist yaptı.

FLORİDA PANTERS SEZONA HIZLI BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonu Stanley Kupası’nı kazanarak tamamlayan Florida Panthers, yeni sezona da galibiyetle başladı. Beklenen karşılaşmada Boston Bruins’i 6:4 mağlup eden Panthers, üçüncü periyot başında 6:2 öne geçti. Panthers’ın bu galibiyeti, geçen sezonun formunu koruduklarını gösteriyor.

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