Nigella World’ün kurucusu Fatih Eke kimdir?

İş hayatına sağlık sektöründe adım atan Fatih Eke, uzun yıllar sağlık çalışanı olarak görev yapmış, ardından hastane işletmeciliği ve sahipliği alanında faaliyet göstermiştir. Bu dönemde

edindiği yönetim tecrübesi ve insan odaklı hizmet anlayışını daha sonra girişimcilik yolculuğuna taşımıştır.

Sağlık sektöründeki başarılı çalışmalarının ardından tarımsal üretime yönelen Eke, özellikle çörek otu üretimi ve ihracatında uzmanlaşmıştır. Kısa sürede uluslararası pazarlara açılarak,

kurucusu olduğu Nigella Global Gıda Ltd. Şti., Nigella Tech Ltd. Şti. ve Nigella Gıda A.Ş. şirketleri aracılığıyla 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir.

Ürettiği doğal gıda ürünleri, yüksek kalite standartları ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla sektörde tanınan markalar arasında yer almaktadır.

Gıda üretimiyle sınırlı kalmayarak teknolojiye de yatırım yapan Eke, blockchain tabanlı projeler geliştirmiştir. Gıda güvenliği, üretim izlenebilirliği, sahte ürünlerin önlenmesi ve dijital ticaret gibi

alanlarda blockchain çözümleri üreten Eke, bu çalışmalarını hem akademik hem de sektörel

platformlarda paylaşmaktadır.

Girişimcilik vizyonunu kaleme aldığı “Yalansız Dünya Blockchain” adlı eserinde geniş kitlelere ulaştıran Fatih Eke, kitabında blockchain teknolojisinin potansiyelini ve gelecekteki etkilerini detaylı şekilde ele almaktadır.

Evli olan Fatih Eke’nin eşi Nazan Eke’dir. İş yaşamında, sağlık hizmetlerinden tarıma, gıda

üretiminden dijital dönüşüme uzanan çok yönlü çalışmalarıyla tanınan Eke, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde projelerini sürdürmekte, girişimcilik ekosisteminde genç nesillere ilham vermeye devam etmektedir.