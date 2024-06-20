Nihat Özdemir başaramadı

2023’ün Haziran ayında mabedi Nou Camp’a veda eden ve yenileme çalışmaları nedeniyle maçlarını Montjuïc'te oynayan Barcelona’da heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Nihat Özdemir’in başkanı olduğu Limak tarafından yürütülen yenileme çalışmaları hız kazandı.

KASIM AYINA YETİŞMEYECEK

Her ne kadar inşaatın 2024’ün Kasım ayına yetiştirilmesi planlanmış olsada çıkan aksilikler nedeniyle bu plan gerçekleşmedi.

Oluşan bu gecikme nedeniyle Barcelona Başkanı Joan Laporta ve yönetim kurulu b planı hazırladı.

NOEL ÖNCESİ AÇILACAK

İspanyol basınındaki haberlere göre, yönetim stadyumun 24 Aralık’ta başlayacak olan Noel’den 2 gün önce La Liga’nın 18. Haftasında oynanacak olan Atletico Madrid maçında stadı açmaya karar verdi.

Laporta böylece taraftarlara Noel hediyesi vermeyi amaçlıyor.