Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası geniş kadrosu belli oldu.

Kadroda Galatasaray'dan Victor Osimhen, Beşiktaş'tan Wilfried Ndidi ve Trabzonspor'dan ise Paul Onuachu yer aldı.

Osimhen ile Ndidi düzenli olarak milli takımda forma giyerken Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'na götürülüp götürülmeyeceği merak konusu oldu.

FIFA, Afrika Kupası'nda oynayacak oyuncuların en geç 15 Kasım'a kadar kulüplerinden ayrılmaları gerektiğini duyurmuştu.