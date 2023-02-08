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İş makinelerine ihtiyaç var. Milli basketbolcu Nilay Aydoğan göçük altında kaldı

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, Malatya'da depreme yakalandı ve göçük altında kaldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 19:16
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Nilay aydoğan göçük altında kaldı

İş makinelerine ihtiyaç var. Milli basketbolcu Nilay Aydoğan göçük altında kaldı
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Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan, Malatya'da babaannesini ziyarete gittiği evde depreme yakalandı ve göçük altında kaldı.

Milli sporcunun kurtarılabilmesi için beton kesici ve çeşitli iş makinelerine ihtiyaç duyuluyor.

Kulüpten yapılan açıklamada "Değerli sporcumuz Nilay Aydoğan, Milli takım arasında Babaannesini ziyarete Malatya iline gitmiştir. Alınan bilgiler doğrultusunda Nilayımızın kaldığı evin yıkıldığı bilgisi gelmiştir ve kurtarma işlemi devam etmektedir. Ailesinden ve yakınlarından güncel bilgiler almaya çalışıyoruz. Dualarımız Nilayımız ile birlikte." denildi.

ALMANYA'YA GİTTİLER

Öte yandan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bölge takımlarından Gaziantep Basketbol, hafta sonunda Büyükçekmece deplasmanında boy gösterdiği için Gaziantep'e dönemedi. Takım, FIBA Avrupa Kupası mücadelesi için Almanya'ya gitti.

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