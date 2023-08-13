Nilperi Şahinkaya Erşan Kuneri setinden paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda 'Erşan Kuneri'nin 2'nci sezonunda yer alacak isimleri duyuran Cem Yılmaz, projenin çekimlerine başladı. Kadroda yer alan Nilperi Şahinkaya, setten kareleri yayınladı.

Nilperi Şahinkaya Erşan Kuneri setinden paylaştı

Cem Yılmaz’ın yazıp, yönettiği 'Erşan Kuneri'nin ilk sezonunda Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi ünlü isimler yer almıştı.

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SETTEN PAYLAŞTI

'Erşan Kuneri'nin 2'nci sezonunda ise Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal'ın rol alacağı açıklanmıştı. Projenin yeni sezon çekimleri başladı.

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''ERŞAN KUNERİ KİM? VE BUNDAN BİZE NE?''

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, setten kareleri yayınladı. Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal ile objektif karşısına geçen Şahinkaya, "Erşan Kuneri' kim ve bundan bize ne?" diye not düştü

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