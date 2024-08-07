Nilüfer Belediye Başkanlığından Karışık Ambalaj Atıklarının Satılması İşi

Yayın Tarihi: 07 Ağustos 2024 / 00:01

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARININ SATILMASI İŞİ



İŞİN ADI: 541.666,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık satış bedelli, 259.999,68 TL Geçici teminatlı, Nilüfer Belediyesi sınırları içerisinde toplanan karışık Ambalaj Atıklarının 16 ay süreyle satış işi



Niteliği ve Nevi Tahmini Miktarı Ton Tahmini Ton Bedeli (TL/TON) Tahmini Toplam Aylık Bedel Nilüfer Belediyesi Sınırları İçersinde Toplanan Karışık Ambalaj Atıkları Satış işi 1 TON

(500/TON*16 Ay) 1.083,33 TL.(+KDV)

541.666,00 TL.(+KDV)



2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 21.08.2024 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İhaleye iştirak edecek şahısların;



a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

c) Vekaleten başvurularda vekaletname,

d) Nüfus Cüzdan örneği,

e)İsteklilerin iş ortaklığı yapması halinde, ortaklık durumunu gösterir iş ortaklığı beyannamesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

f) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Toplama Ayırma Tesisi Tip 1 Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi,



İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;



a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b) 2024 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c)Vekaleten başvurularda vekaletname,

d)Noter tasdikli imza sirküleri,

e) İsteklilerin iş ortaklığı yapması halinde, ortaklık durumunu gösterir iş ortaklığı beyannamesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

f) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Toplama Ayırma Tesisi Tip 1 Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr





#ilangovtr BASIN NO: ILN02071328