NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yayın Tarihi: 16 Mart 2024 / 00:01

1- 8.550.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 256.500,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Erikli Bayırı Uygulama İmar Planı Dahilinde “Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanında” kalan Kayapa/Zafer Mah. 6437 ada 3 parsel nolu 853,45 m² lik Arsanın satılması işi,

2- 7.725.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 231.750,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Erikli Bayırı Uygulama İmar Planı Dahilinde “Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanında” kalan Kayapa/Zafer Mah. 6437 ada 2 parsel nolu 772,36 m² lik Arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre ayrı ayrı Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.



İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 27.03.2024 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.



İhalelere iştirak edecek şahısların;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.)

c) Vekaleten başvurularda vekaletname,

d) Nüfus Cüzdan örneği,



İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b) 2024 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c)Vekaleten başvurularda vekaletname,

d)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.

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