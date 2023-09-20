Nilüfer'den hayranlarını üzecek haber

Türk Pop müziğinin efsane seslerinden Nilüfer, hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Nilüfer, yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Nilüfer'den hayranlarını üzecek haber

Editör: Özlem KIRAL

Şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı. Ünlü ismin tedavisi hastanede devam ediyor.

unlu-sanatci-nilufer-koronaviruse-yakalandi-16348912-2192-m.jpg

"YÜKSEK ATEŞ VE SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi veren Nilüfer, "Sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna, birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef covid virüsüne yakalandığımı öğrendim.

Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül'deki konserimi, 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. Nilüfer'in paylaşımına sanatçı dostlarından geçmiş olsun yorumu da geldi.

unlu-sanatci-nilufer-koronaviruse-yakalandi-16348912-3230-m.jpg

İlgili Haberler
Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’nın ne iş yaptığını açıkladı. "Onunla ilgili güzel düşüncelerimiz var"
68 yaşındaki Nilüfer sahneye transparan elbiseyle çıktı
Ünlü sanatçı Nilüfer 51 yıldır sahnelerde
Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya yaş günü sürprizi
Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı kendine hayran bıraktı
Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Son Haberler
Allah dağına göre kar verir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Allah dağına göre kar verir atasözünün anlamı nedir?
Denetim sırasında 'dur' ihtarına uymadı. Aracı park halinde bulundu Güncel
Denetim sırasında 'dur' ihtarına uymadı. Aracı park halinde bulundu
Borsa güne haftanın 3'ncü iş gününe yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne haftanın 3'ncü iş gününe yükselişle başladı
Yeni Doğan Bebek Arabası Tavsiyeleri Güncel
Yeni Doğan Bebek Arabası Tavsiyeleri
Milli sporcuya 8 yıl doping cezası Spor
Milli sporcuya 8 yıl doping cezası
Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 8 kat arttı Ekonomi
Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 8 kat arttı
İmam hatipliden Atatürk'e çirkin saldırı. Gözaltına alındı Güncel
İmam hatipliden Atatürk'e çirkin saldırı. Gözaltına alındı