Nintendo Palworld için soruşturma başlattı mı? Aylar sonra gerçek ortaya çıktı

Serkan Talan
Nintendo Palworld için soruşturma başlattı mı? Aylar sonra gerçek ortaya çıktı

Bu yıl oyun dünyasını sarsan yapımlardan biri olan Palworld’de yaratıkların Pokemonlara benzemesi nedeniyle Nintendo’nun soruşturma açılması için başvurması bekleniyordu. Ancak gerçek aylar sonra ortaya çıktı.

Yaklaşık 6 ay önce çıkan açık dünya hayatta kalma oyunu ‘Palworld’ bir anda ortalığı altüst etti. Çıktığı gündem itibaren anlık yüz binlerce oyuncuya ulaşan oyun, 2 milyon oyuncuya ulaştı. Oyundaki en çok dikkat çeken unsur ise karakterlerin ünlü ‘Pokemonlara’ benzerliği oldu.

Sosyal medyada konu hakkında yapılan yorumlarda Nintendo’nun Palworld hakkında soruşturma başlatılması için harekete geçmesi olası görünüyordu.

Pokemon karakterlerinin oyun haklarını elinde bulunduran Nintendo, geçtiğimiz aylarda konu hakkında yaptığı açıklamada konuyu takip ettiklerinin altını çizdi. Bu açıklama soruşturma ihtimalini güçlendirdi.

AYLAR SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Palworld, Nintendo’nun soruşturma ihtimali gölgesi altında milyonlarca oyuncuya ulaşmaya devam ederken beklenen açıklama geldi.

Oyunun yaratıcı ekibinin başındaki Takuro Mizobe, yaptığı açıklamada Nintendo’dan kendilerine bir soruşturma bildirimi gelmediğini belirterek, Japon şirketin konuyla ilgili harekete geçmediğini resmen doğruladı. Mizobe, Nintendo’dan kendilerine hiçbir şey söylenmediğini vurguladı.

Kariyerine Nintendo’da başlayan Mizobe o günleri anlatırken Japon şirkette çok şey öğrendiğini sözlerine ekledi.

PALWORLD NEDİR?

Açık dünya hayatta kalma oyunu Palworld’de çeşitli silahlar geliştirilerek yaratıklar yakalanıyor. Yakalanan yaratıklar dövüşlerde ya da maden çıkarma gibi çeşitli işlerde çalıştırılabiliyor. Oyundaki yaratıklar Pokemon karakterlerine benzerliği ile dikkat çekiyor.

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