NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayın Tarihi:
T.C.
NİZİP
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı :2023/87 Esas 22/03/2024
NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Nizip 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/87 Esas sayılı dosyasında Davacı , FLK AGRO GIDA VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ileDavalı , MT ULUSAL GRUP GIDA MARKET İŞLETMECİLİĞİ TURİZM TARIM LOKİSTİK HİZMETLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davası nedeniyle; AÇILAN DAVANIN KABULÜ İLE;
1-Davalı adına tescilli 2017 35093 numaralı Aksoy Mercimek şeklindeki markanınhükümsüzlüğüne, markanın sicilden terkinine," karar verilmiş olmakla işbu karar ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN02010194