Norveç’ten ithal edilen somondan ölüm saçan bakteri çıktı

Norveç’ten ithal edilen somonlardan ‘Lepeophtheirus salmonis’ cinsi bakteri çıktı. Söz konusu bakterinin toplu balık ölümlerine neden olduğu ve Türkiye’de yetişen somonlara sıçrama ihtimali olduğu belirtiliyor.

KAYNAK: DHA
Norveç’ten ithal edilen somondan ölüm saçan bakteri çıktı

Türkiye’deki marketlerde satılan Norveç somonları üzerinde ‘Lepeophtheirus salmonis’ cinsi parazite rastlandı. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, bu parazitin Türk somonlarında tespit edilmediği ancak taşınarak bulaşma riski olduğunu söyledi.

TOPLU BALIK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLUYOR

Balıkların derisine yapışarak kan emen ve üretim ortamlarında çoğaldığında toplu balık ölümlerine neden olan parazitlerle ilgili çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Argun Akif Özak, marketlerde satılan Norveç somonları üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda, ithal edilen somonların üzerinde ‘Lepeophtheirus Salmonis’ familyasından parazit tespit edildi. Ancak Karadeniz’deki çiftliklerden alınan somonlarda böyle bir parazite rastlanmadı.

CANLI BALIK İTHALİ KONTROLLÜ YAPILMALI

Uzmanlar, Türk somonu sektörünün hızla büyüdüğünü ve 2022 yılında 50 bin ton Türk somonu ihracatının yapıldığını hatırlatarak, canlı balık ithalinin son derece kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Canlı balık ithalatında taşınma olasılığının yüksek olduğu parazitlerin, balıkların dış yüzeyine tutunarak zarar verdiğini ve aşırı miktarda çoğaldığında ciddi anlamda ölümlere neden olabildiğini belirtiyorlar.

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