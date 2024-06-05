Novak Djokovic çekildi

Kaynak: AA
Novak Djokovic çekildi

Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldiği Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Turnuvası'na devam edemedi.

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldiği Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Turnuvası'ndan sakatlığı nedeniyle çekildi.

Roland Garros'nun resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Djokovic, sağ dizindeki sakatlık yüzünden Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı.

Djokovic'in çeyrek finaldeki rakibi 7 numaralı seribaşı Casper Ruud (2022 ve 2023 finalisti), hükmen galibiyetle tur atladı.

2 numaralı seribaşı Jannik Sinner, son şampiyon Djokovic'in bıraktığı puanlar sonrası 10 Haziran'da güncellenecek erkekler dünya sıralamasında zirveye çıkmayı garantiledi.

2024 Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşayan 22 yaşındaki Sinner, dünya 1 numarasına yükselen ilk İtalyan erkek tenisçi olacak.

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