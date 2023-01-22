Numan Kurtulmuş'tan İsveç'e NATO çıkışı: Böyle giderse onaylanmayacak

AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun’da katıldığı toplantıda Rasmus Paludan'ın, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktığı eyleme ilişkin “Böyle giderse İsveç’in NATO’ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak ve Türkiye bu süreçte İsveç’ten imzaladıkları yükümlülükleri yerine getirmesini bekleyecektir” dedi.

“HASTALIK HALİNE DÖNÜŞTÜ”

"Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı maketine hakaret edenlere İsveç yetkilileri sessiz kalmıştır. Hemen arkasından önceden ilan edilen ve böyle bir eylem yapacağını söyleyen İsveç’teki faşist, ırkçı, yabancı ve İslam düşmanı siyasetçi müsveddesi Kur’an-i Kerim’i yakarak gösteri yaptı. Tarih boyunca İslam'a ve Müslümanlara saldıranlar hep oldu. Hepsi de tarih sahnesinden yok oldular. Uzun bir sürede Avrupa’da ve Amerika’da önemli bir yabancı düşmanlığı, ötekileştirme hastalığa dönüştü. Yabancı düşmanlığı Avrupa’da İslam düşmanlığına dönüştü" diyen Kurtulmuş, "Bunların yanı sıra bir Türkiye düşmanlığı da Avrupa’yı tutmuş bir hastalık haline döndü. Böylesine faşistlerin önünü açarsanız Avrupa’nın merkezi siyaseti zehirlenir ve en büyük zararı Avrupa halklarına verirsiniz. Bize bir şey olmaz. Biz değerlerimizi ve milletimizi koruyan bir devletiz. Esas tehlike çanları Avrupa için çalıyor. Karşısına farklı olana öteki olana tahammül edemeyen Avrupa tarihinde olduğu gibi 10 yıllarca, 100 yıllarca sürecek savaşların kapısını aralıyor demektir. Bu ateş sadece kutsal bir kitabın yakılması değil içten içe Avrupa’yı yakan bir ateştir. Daha fazla bu ateşi söndürmeye niyet etmezlerse Batı dünyasını yakacak bir ateş. Bu işin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE SÖZÜNE SADIK BİR ÜLKEDİR”

İsveç ve Finlandiya’nın tutumunu da eleştiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Eylemin Türkiye büyükelçiliğinin önünde yapılmasının başka bir anlamı ve önemi vardır. Şunu demek istiyorlar: ‘Biz 2 milyarlık Müslüman dünyasının öncüsü ve savunucusu olarak Türkiye’yi görüyoruz’ diyorlar. Güçlü büyük Türkiye’yi hazmedemiyorlar. Neyin ne olduğunu, kimin kiminle iş tuttuğunun farkındayız. Biz her sorunun diplomasi masasında çözülmesini istiyoruz. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya giriş süreçlerinde görüşlerimizi çok açık bir şekilde söyledik.

Biz kategorik olarak sizin NATO’ya girişinize karşı değiliz. Önce şartları yerine getirecekler. Yani memleketinizde terör örgütlerini orada siyasi, kültürel, zihinsel olarak destekleyecek zeminler oluşturmayın. Teröre destek vermekten vazgeçin. Bu saldırı bir kez daha gösteriyor ki İsveç maalesef teröre destek vermekten vazgeçmediğini gösteriyor. Türkiye sözüne sadık bir ülkedir.

Oradaki FETÖ ya da terör örgütlerinin başını Türkiye’ye teslim etmek çok mu zordur? Terör örgütlerinin seçime az bir süre kala cumhurbaşkanımıza yaptıkları saldırıları önlemek çok mu zordur. Bir taraftan bizle müzakere derken diğer taraftan terörle olan yakın arkadaşlıklarını sonlandırmak istemiyorlar. Çok açıktır. Böyle giderse İsveç’in NATO’ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak ve Türkiye bu süreçte İsveç’ten imzaladıkları yükümlülükleri yerine getirmesini bekleyecektir. Bu 2’li anlaşmalar 3’lü anlaşmalarda İsveç’in üzerine düşeni yapması gereklidir. Bu olayları takip ediyoruz.”