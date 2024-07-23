O bankaya gidene 18 bin TL emekli promosyonu veriliyor

Kaynak: Haber Merkezi
O bankaya gidene 18 bin TL emekli promosyonu veriliyor

Son dönemde emekli maaşlarına uygulanan artışın hemen ardından, bir finans kuruluşu emeklilere cazip bir promosyon kampanyası başlattı.

AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in 16 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, emekli maaşları önemli bir artış gösterecek. Mevcut 10 bin TL olan maaşlar, 12 bin 500 TL'ye yükseltilecek ve bu değişikliğin Meclis'te bu hafta içinde onaylanması öngörülüyor. Maaşlardaki bu yükselişle birlikte, bankaların sunduğu promosyon oranlarında da artış yaşandığı bildirildi.

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YAPI KREDİ'DEN BÜYÜK PROMOSYON FIRSATI

Yapı Kredi Bankası, emekli müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Banka, 31 Temmuz tarihine kadar emekli aylıklarını Yapı Kredi'ye aktaran ve aylıklarını üç yıl süresince Yapı Kredi'de almayı taahhüt eden müşterilere, 18.000 Türk Lirasına varan promosyon ödemeleri yapacaklarını açıkladı.

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DETAYLAR

Yapı Kredi, emekli maaş promosyonları kapsamında yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya göre; 10.000 TL'ye kadar maaş alan emekliler için 6.250 TL, 10.000 ile 15.000 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL, 15.000 ile 20.000 TL arası maaş alanlar için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alan emekliler için ise 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Ayrıca, emekliler maaşlarını Yapı Kredi'ye aktarıp, belirli taahhütlerde bulunmaları halinde, bankanın mobil uygulamasını ilk iki ay içerisinde kullanmaları durumunda ekstra 500 TL bonus kazanma şansına sahip olacaklar.

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