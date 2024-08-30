'O paraya Papa Müslüman olur' Ali Erbaş bu sözleri duymasın

Ekonomist Onur Çanakçı, katıldığı bir canlı yayında yaptığı yorumla gündeme bomba gibi oturdu.

Diyanetin günlük olarak harcadığı rakamlar dudak uçuklatan boyuta geldi. Devasa boyutlara ulaşan bu harcamaları duyanlar kulaklarına inanamadı.

Diyanetin, astronomik rakamlardaki bütçesine dikkat çeken Çanakçı, “Diyanetin günlük harcaması 8 milyon dolar, bu paraya Papa müslüman olur, cumayı beklerdi” diyerek diyaneti eleştirdi.

Vatandaş ay sonunu getirmek için yaşam mücadelesi verirken, diyanetin günlük gider olarak 8 milyon dolar harcaması “yok artık” dedirtti.

Mevcut dolar kuru üzerinden lira olarak hesaplandığında, devasa rakamlar ortaya çıkıyor. 93 milyar TL olarak karşımıza çıkıyor. Sadece bir gün için harcanan bu rakam ülkede ki gelir adaletsizliğini ortaya çıkardı.

Emekliyi 12.500 liraya, asgari ücretliyi ise 17.002 TL’ye maruz bırakan ekonomi yönetimine bunun sebebi sorulmalı.

Diyanetin günlük olarak hangi gidere o kadar harcama yaptığı merak konusu oldu. Hangi alanda ne çalımalar yapılıyor da 93 milyar TL hak görüldü.

NEREDE ADALET, NEREDE EŞİTLİK?

Vatandaş temel gıdaya erişemezken, kirasını ödeyemezken, diyanetin islam adına bu parayı harcıyormuş gibi görünmesinin neresi doğru?

Diyanet, islam adına işler yapılıyor gibi görünüp, lüks yaşam sürerken, vatandaşın temel gıdaya erişmesi için geçen yılın bu dönemine oranla kartlı harcamaları yüzde 124 artış gösterdi.

Halkını açlığa sefalete maruz bırakarak kendine günlük 93 milyar TL’yi hak gören sistemin ahlaki değerlerinden söz etmek mümkün değil.