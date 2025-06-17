O tarihte emekli olma şansları olacak! EYT'yi kaçıranlara müjde

Kaynak: Haber Merkezi
O tarihte emekli olma şansları olacak! EYT'yi kaçıranlara müjde

. SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre yeni EYT için düşünülen tarih netleşti.

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının dışında kalan ve özellikle bir günle dahi mağduriyet yaşayan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı, yeni bir erken emeklilik düzenlemesinde. Sosyal Güvenlik Uzmanları, bu büyük kitle için umut veren açıklamalar yaparken, SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan da yeni EYT düzenlemesine ilişkin önemli sinyaller geldi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ EYT YASASIYLA EMEKLİ OLMUŞTU

Ekol TV'deki habere göre; Çıkarılan son EYT düzenlemesi sayesinde binlerce vatandaş emeklilik hakkı elde etmiş ve bu hak sayesinde emekli olarak ilk maaşlarını alma hakkı elde etmişlerdi. Uzun bir süredir birçok kişi yeni bir EYT yasasının çıkarılmasını talep ediyorlar.

SGK uzmanı İsa Karakaş, yeni EYT yasası bekleyenleri ilgilendiren kritik açıklamalar yaptı.

Mevcut düzenlemeye göre yalnızca 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartı aranmaksızın emekliliğe hak kazandı. Ancak bu tarihten sadece bir gün sonra işe başlayanlar, kadınlarda 20 yıla, erkeklerde ise 17 yıla kadar daha fazla beklemek zorunda.

SGK UZMANLARININ VERDİĞİ TARİH

SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Henüz üç yıl bile geçmeden milyonlarca kişi hak aramaya başladı. Bu tablo, 2027 yılı itibarıyla yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılabilir” dedi. Karakaş’a göre toplumsal baskı artarken, 2027 seçim süreci ve ekonomik dengeler bu kararın şekillenmesinde etkili olabilir.

İŞTE O KODLAR

Karakaş ayrıca hizmet dökümünde yer alan bazı kodlara karşı vatandaşları uyardı. SGK kayıtlarında görülen şu harfler kritik öneme sahip:

Ş (Şüpheli)

K (Kontrollü)

S (Sahte)

Bu kodlar, sahte iş yeri veya sahte sigortalılık nedeniyle SGK tarafından hizmet dökümüne işleniyor. İlgili kayıtlar ileride emeklilik başvurusunun reddedilmesine neden olabilir. Karakaş, “Vatandaşlar e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeli ve şüpheli durumlarda Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne başvurmalı” uyarısında bulundu.

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