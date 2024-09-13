O ülkede ilk kez emeklilik yaşı yükseltildi

Çin, 1950'li yıllardan bu yana ilk kez emeklilik yaşını kademeli olarak artırdı.

Yaşlanan nüfus ve azalan emeklilik bütçesiyle mücadele eden Çin, 1950'li yıllardan bu yana ilk kez emeklilik yaşında değişikliğe imza attı. Dünya genelinde en düşük emeklilik yaşının görüldüğü ülkelerden biri olan Çin'de yasal olarak emeklilik yaşını artırdı.

Ülkenin en üst düzey yasama organı, mavi yakalı işlerde çalışan kadınlar için yasal emeklilik yaşının 50'den 55'e, beyaz yakalı işlerde çalışan kadınlar için ise 55'ten 58'e yükseltilmesi önerileri kabul edildi. Erkeklerde ise emeklilik yaşı 60'tan 63'e geldi.

Bugün kabul edilen yasaya göre, emeklilik yaşlarındaki değişiklik 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlükte olacak. Emeklilik yaşları her 15 yılda bir değiştirilecek.