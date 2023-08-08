Obezitenin beyne büyük zararı ortaya çıktı. Bilim insanları açıkladı

Habertürk’ün Sky News'ten çevirdiği habere göre; Yeni bir araştırmaya göre, obeziteli ve aşırı kilolu bireylerin beyinleri, daha düşük kilolu insanlarınkinden farklı iştah kontrol merkezlerine sahip olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, bulgularının beyin yapısının kilo ve gıda tüketimiyle olan ilişkisine dair daha fazla kanıt sunduğunu dile getirdi.

AŞIRI KİLOLU VE OBEZİTELİ BİREYLERDE HİPOTALAMUS DAHA BÜYÜK

Hipotalamusun iştahın düzenlenmesindeki rolüne ilişkin kanıtların çoğu, hipotalamus içinde karmaşık etkileşim yollarını gösteren hayvan çalışmalarından geliyor.

Farklı hücre popülasyonları birlikte hareket ederek bireye ne zaman aç veya tok olduğunu dile getirdi.

Araştırmacılar, çeşitli VKİ skorlarından oluşan bin 351 genç yetişkinden alınan beyin taramalarını analiz etmek için bir algoritma kullandılar.

Düşük kilolu, sağlıklı kilolu, aşırı kilolu veya obeziteyle yaşayan bireyler karşılaştırılırken, hipotalamustaki farklılıklara bakıldı. Bulgulara göre, hipotalamusun genel hacminin, aşırı kilolu ve obeziteli genç yetişkinlerde önemli ölçüde daha büyük olduğu saptandı.

