Obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme olarak görülen ve halk arasında "zayıflama iğneleri" olarak bilinen GLP-1 reseptör agonisti etken maddeli ilaçlar, küresel çapta büyük ilgi görse de, uzun vadeli güvenlik profilleri hakkında önemli endişeler ortaya çıktı.

Bilim insanları ve tıp otoriteleri, bu ilaçların sadece bir diyet veya kozmetik çözüm olmadığını, ciddi bir tıbbi tedavi olduğunu ve potansiyel risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Dünya çapında önde gelen endokrinoloji uzmanları, bu ilaçların etkilerinin henüz tam olarak bilinmediğini ve kesinlikle doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE AÇIKLANAN VERİLER

Söz konusu ilaçlar, insülin salgısını düzenleyen ve tokluk hissini artıran bir bağırsak hormonu olan Glukagon Benzeri Peptit-1'i taklit ederek çalıştı.

Yapılan araştırmalar, bu mekanizmanın etkinliğini kanıtlasa da, ilaçların kullanımı durdurulduğunda kilo geri alımının yaygın olduğu (yüzde 68'e varan oranda) bilimsel yayınlarda yer aldı.

Yan Etki Profilleri: Kısa vadede yaygın olarak mide bulantısı, kusma, ishal gibi gastrointestinal yan etkiler gözlendi. Ancak bilim dünyasının dikkati, pankreatit (pankreas iltihabı) ve potansiyel tiroid tümörleri riskleri gibi daha ciddi ve nadir görülen komplikasyonlar üzerinde yoğunlaştı.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Amerika Birleşik Devletleri'nin en saygın tıp merkezlerinden Mayo Clinic'te görevli Endokrinolog Dr. Michael J. Smith, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sınıftaki ilaçlar, obezite tedavisinde bize güçlü bir araç sağladı, ancak uzun dönem etkilerini tam olarak bilmiyoruz. Bir ilacın piyasaya sunulmasından sonra, nadir görülen yan etkilerin ortaya çıkması yıllar sürebilir" ifade etti.

Avrupa Endokrinoloji Derneği (ESE) başkanı Prof. Dr. Helena K. Rasmussen ise, bu ilaçların reçetesiz ve doktor kontrolü dışında kullanımının "kabul edilemez bir risk" taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

Rasmussen, bu tedavilerin, kişinin tıbbi geçmişi, mevcut diğer ilaçları ve genetik yatkınlıkları dikkate alınarak bir hekim tarafından titizlikle yönetilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle, ilacın durdurulması sonrasında oluşacak kas kaybı ve hızlı kilo alımının metabolizma üzerindeki olumsuz etkilerinin de yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.