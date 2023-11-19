Ocak Partisi’nin el işareti gündem oldu. ‘Kutsal işaretimiz’ diyerek duyurdular

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, parti olarak bütün illerde, ilçelerde bağımsız aday çıkarma kararı aldıklarını açıkladı. Canpolat'ın partisinin "kutsal" el işaretini tanıttığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: DHA
Ocak Partisi’nin el işareti gündem oldu. ‘Kutsal işaretimiz’ diyerek duyurdular

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Sincan İlçe Başkanı Şerafettin Kütük’e ziyarette bulundu. Canpolat'a çok sayıda partili eşlik etti.

ocak-partisi-genel-baskani-canpolat-butun-il-ve-ilcelerde-kendi-adaylarimizi-cikarma-karari-aldik-2000-dhaphoto1.jpgCanpolat, partinin yurt genelinde teşkilatlanmasının hızlı şekilde tamamlandığını belirterek, "Şimdi kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçe kongrelerinden sonra il kongrelerimizi de hızlı bir şekilde bitirip daha sonra seçimlere müdahil olacağız. Yerel yönetim seçimlerinde, Ocak Partisi olarak bütün illerde, ilçelerde bağımsız bir şekilde, hiçbir ittifakın günahına ortak olmadan, hiç kimsenin hatasına dahil olmadan kendi partimizin bünyesinde bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkarma kararı aldık. Bunu Sincan'da da yapacağız, bunu Ankara'nın her yerinde, tüm Türkiye'nin her yerinde, hatta dünya genelindeki temsilcilerimiz ile birlikte yapacağız" dedi.

ocak-partisi-genel-baskani-canpolat-butun-il-ve-ilcelerde-kendi-adaylarimizi-cikarma-karari-aldik-2000-dhaphoto2.jpgEL İŞARETİ GÜNDEM OLDU

Canpolat, partisinin el işaretini de tanıttı. Canpolat işareti tanıtırken, "Bizim kutsal işaretimiz bu. Bu varlık ve bütünlük, herkesi bir araya getirme sembolüdür. Abdülhamit Han Hazretleri de bu işareti kullanmıştır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu işareti kullanmıştır. Biz de bu işaretin izinde ve emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

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