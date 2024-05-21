Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor.” dedi.

Projenin pilot uygulaması, Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’dan başladı. Başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

Gençlerin, evlilik öncesi ve sonrasında sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyor. Bugüne kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

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Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlere yönelik ödemeler de bugün itibarıyla başladı.

İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek verilecek. Bu projenin amacı, aile kurumunu desteklemek, güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak.

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