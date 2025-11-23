Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle öğrenciler, Aktopraklık Arkeopark’ta geçmişe keyifli bir yolculuğa çıkıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aktopraklık Arkeopark, çok sayıda öğrenciyi ağırlayarak arkeoloji bilincinin erken yaşta gelişmesine katkı sağlıyor. Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de en önemli tarih öncesi alanlarından biri olma özelliğini taşıyan Aktopraklık Arkeopark, doğa ile tarihin iç içe geçtiği özel alanlarıyla öğrencilere ve öğretmenlere benzersiz bir öğrenme ortamı sunuyor.

Alanında uzman rehberler eşliğinde yaklaşık 8500 yıllık bir geçmişe sahip Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi’ni gezme imkânı bulan öğrenciler, ‘Arkeolojik Kazı Deneyimi’ ve ‘Kilden Çömlek Yapımı’ gibi atölyelerde uygulamalı etkinliklere katılıyor. Uygulamalı kazı alanında arkeologların kullandığı yöntemleri deneyimleyen öğrenciler, seramik parçaları titizlikle ortaya çıkarma imkanı buluyor. Kendi elleriyle kilden çömlek yaparak tarih öncesi dönemin üretim kültürünü de keşfeden gençler, gün boyunca hem eğleniyor hem de kültürel mirasın korunmasının önemini yerinde öğreniyor. Ziyaret ve atölye katılımları için randevular bursamuze.com adresinden alınabiliyor.