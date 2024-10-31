Öğrenciler kütüphane turu yaptı

Kaynak: İHA
Öğrenciler kütüphane turu yaptı

Adıyaman Gölbaşı'nda ilkokul 2.sınıf öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe halk kütüphanesini ziyaret etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilkokul 2.sınıf öğrencileri kütüphaneyi ziyaret etti.

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Gölbaşı ilçesi Gölkent İlköğretim Okulu 2.sınıf öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe halk kütüphanesini ziyaret etti.

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Öğrencilere kitap sevgisini aşılamak ve ileriki yaşantılarında kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitabın hayatlarındaki önemini kavratmak adına düzenlenen gezide öğrencilere öğretmenleri tarafından kütüphane kuralları anlatıldı. Daha sonra öğrencilere Cumhuriyet Bayramı konulu animasyon filmi gösterimi yapıldı.

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