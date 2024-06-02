Öğrenciler sınav çıkışı kazada geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrenciler sınav çıkışı kazada geçirdi

Düzce'de LGS sınavından çıkan öğrencilerin bulunduğu iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 1 öğrenci yaralandı.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Sevim K. yönetimindeki 34 EMR 081 plakalı BMW marka otomobil ile Ruhi A. idaresindeki 34 EHR 209 plakalı Dacia marka cip kavşakta çarpıştı.

aw218182-04.jpg

Kaza sonucu cipte bulunan ve LGS'den çıktığı öğrenilen Semanur A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Son Haberler
Midibüsün çarptığı yaralıyı şemsiye ile korudular Yerel Haberler
Midibüsün çarptığı yaralıyı şemsiye ile korudular
Bursa’nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı Gündem
Bursa’nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı
Haziran'da kayak keyfini doyasıya yaşadılar Yaşam
Haziran'da kayak keyfini doyasıya yaşadılar
Adana’da 13 yaşındaki çocuk kayboldu Yerel Haberler
Adana’da 13 yaşındaki çocuk kayboldu
Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 7 gözaltı Yerel Haberler
Silah kaçakçılığı operasyonunda 7 gözaltı
Adana'da orman yangını Yerel Haberler
Adana'da orman yangını