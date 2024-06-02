Öğrenciler sınav çıkışı kazada geçirdi

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Sevim K. yönetimindeki 34 EMR 081 plakalı BMW marka otomobil ile Ruhi A. idaresindeki 34 EHR 209 plakalı Dacia marka cip kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucu cipte bulunan ve LGS'den çıktığı öğrenilen Semanur A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.