Öğrencilerin gösterileri izleyenleri mest etti

Öğrencilerin performansları, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Ayrıca, bayram vesilesiyle düzenlenen sosyal ve kültürel yarışmalarda başarı gösterenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Törenin devamında, öğrenciler bando eşliğinde yürüyüş yaparak, tribünleri dolduran Körfezlilere selam verdiler.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çocukların bayramını kutlayarak, 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu günü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı ve “Çocuklarımızın bayramını kutluyorum” ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.