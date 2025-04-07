Öğrendiği karşısında yıkıldı! Yasak aşk iddiasıyla kurşun yağdırdı

Olay, dün 16.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada motosikletle gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. 2 kurşunun isabet ettiği Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganın olay yerinden motosikletle kaçtığı öğrenildi.

YASAK İLİŞKİ İDDİASI

İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Berkay Y.'nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

KAÇIŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda yaralanan Berkay Y. hastaneye kaldırılırken, zanlının kaçış anı güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde koşarak olay yerine gelen zanlı, belindeki silahı çıkartarak ateş ediyor. Olaya şahit olan vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Zanlı aynı şekilde koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.