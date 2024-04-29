'Öğretmen arkadaşlara müjde'. Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
'Öğretmen arkadaşlara müjde'. Milli Eğitim Bakanı duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şiddetle karşı karşıya kalan öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanması için yönetmelikte düzenleme yapılacağını belirterek, “Eğer okulda çalışmak istemiyorsa başka bir okula da kadrosunun aktarılmasıyla ilgili bir hüküm” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmenin uğradığı şiddet hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Öğretmenlerin şiddete maruz kaldığında yer değişikliği taleplerinin karşılanması için yönetmelikte düzenleme yapılacağını ifade eden Tekin, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmenin, bir veli tarafından yumruklu saldırıya uğradığını hatırlatarak,

“ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA BU VESİLEYLE MÜJDEYİ VERELİM”

İstanbul'da yaşanan şiddet olayıyla ilgili teknik olarak öğretmenin yerini değiştirmede sıkıntılar olduğunu, kendisinin personel genel müdüründen rica ettiğini, yönetmeliğe bununla ilgili bir hüküm de koyacaklarını, yani bu türden bir şiddetle karşı karşıya kalan öğretmenin, eğer okulda çalışmaya devam etmek istemiyorsa başka bir okula da kadrosunun aktarılmasıyla ilgili bir hüküm olacağını belirtti. Tekin, “Öğretmen arkadaşlara bu vesileyle müjdeyi verelim” ifadelerini kullandı.

yusuf-tekin1.jpg

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen N.Ö., sınıfta disiplinsizlik yaptığı için öğrencisini uyararak yerini değiştirdi.

Yaşanan olay sonrası okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye yumruk attı. Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmen N.Ö., emniyete giderek saldırgandan veliden şikayetçi oldu.

SALDIRAN VELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda, öğretmeni darbeden velinin tutuklandığını açıkladı.

İlgili Haberler
Sarıyer’deki okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Sarıyer’deki okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Sarıyer'de kadın öğretmene okul koridorlarında saldırı: Öğrenciden tehdit, veliden yumruk
Son Haberler
Elektrik kontağı evi kullanılamaz hale getirdi Gündem
Elektrik kontağı evi kullanılamaz hale getirdi
Esenyurt’ta 2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu Gündem
Esenyurt’ta 2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu
Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti Gündem
Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
AKP Genel Merkezi'nde Nihat Zeybekçi protestosu. 'Zeybekçi'nin Filistin davası yok İsrail davası var' Gündem
AKP Genel Merkezi'nde Nihat Zeybekçi protestosu. 'Zeybekçi'nin Filistin davası yok İsrail davası var'
Alkollü araç kullanırken kaza yaptı gülerek hastaneye gitti Gündem
Alkollü araç kullanırken kaza yaptı gülerek hastaneye gitti
Batman'da koyun sürüsüne hafriyat kamyonu çarptı. 28 koyun öldü Gündem
Batman'da koyun sürüsüne hafriyat kamyonu çarptı. 28 koyun öldü