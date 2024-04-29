'Öğretmen arkadaşlara müjde'. Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmenin uğradığı şiddet hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Öğretmenlerin şiddete maruz kaldığında yer değişikliği taleplerinin karşılanması için yönetmelikte düzenleme yapılacağını ifade eden Tekin, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmenin, bir veli tarafından yumruklu saldırıya uğradığını hatırlatarak,

“ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA BU VESİLEYLE MÜJDEYİ VERELİM”

İstanbul'da yaşanan şiddet olayıyla ilgili teknik olarak öğretmenin yerini değiştirmede sıkıntılar olduğunu, kendisinin personel genel müdüründen rica ettiğini, yönetmeliğe bununla ilgili bir hüküm de koyacaklarını, yani bu türden bir şiddetle karşı karşıya kalan öğretmenin, eğer okulda çalışmaya devam etmek istemiyorsa başka bir okula da kadrosunun aktarılmasıyla ilgili bir hüküm olacağını belirtti. Tekin, “Öğretmen arkadaşlara bu vesileyle müjdeyi verelim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen N.Ö., sınıfta disiplinsizlik yaptığı için öğrencisini uyararak yerini değiştirdi.

Yaşanan olay sonrası okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye yumruk attı. Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmen N.Ö., emniyete giderek saldırgandan veliden şikayetçi oldu.

SALDIRAN VELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda, öğretmeni darbeden velinin tutuklandığını açıkladı.