İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi’nde, 7 Mayıs 2024 tarihinde özel bir lisede okul müdürü olarak görev yapan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan’ın, okuldan atıldığı iddia edilen öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin davaya, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya, suça sürüklenen çocuk Y.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı, sanık avukatları ile öldürülen İbrahim Oktugan’ın eşi Fatma Oktugan ve avukatı İbrahim Abikoğlu mahkeme salonunda hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verilmişti. Ancak, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun son mazeret kararnamesi ile duruşma savcısı değişti. Bu nedenle savcılık, mütalaa için süre talep etti.

KEMİK YAŞI RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Duruşmada daha önce Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu'nun, sanık Y.K.'nın "suçun işlenişi esnasında davranışlarını yönlendirme yeteneğini etkileyecek herhangi bir akli arıza içinde bulunduğunu gösteren psikopatolojik unsura rastlanmadığı'na ilişkin raporu dosyaya girmişti.

Mahkeme, Eyüpsultan İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün sanıkla ilgili, "Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanma Bildirim Formu"nda, sanığın doğum tarihinin 30 Ağustos 2006 olarak yazıldığı ayrıca doğum belgesine ilişkin Irak Cumhuriyeti Konsolosluğuna yazılan yazıya cevap gelmediği belirtildi.

Mahkeme heyeti daha önceki duruşmada, bu yazıya cevabın tekrar istenmesine, ayrıca sanık Y.K'nın, "kemik grafilerinin çektirilmesi ve içerisinde radyoloji uzmanının da bulunduğu sağlık kurulu heyetinden kemik yaşının tespiti için rapor alınması için tam teşekküllü sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanmasına" karar vermişti.

'19 - 20 YAŞ ARALIĞI'

Sanığın kemik yaşına ilişkin istenen rapor celse arasında dosyaya girdi. 10 Mayıs tarihli raporda, "şahsın yaşı 19-20 yaş aralığı ile uyumludur" denildi.

Avukat İbrahim Abikoğlu, yargılamanın buna göre yapılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşmada ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk Y.K'nın tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın yeniden Savcılığa gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki celse ise 9 Ocak 2026’da görülecek.